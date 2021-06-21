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    Adana’da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

    Bir sitede bulunan 22 katlı apartmanın en üst katında asansör bakımı çalışmaları yapan Gürcan Barıç, metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 14:33
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    Adana’da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

    Adana’nın Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir siteye gelen Gürcan Barıç (36), 22 katlı apartmanın en üst katında asansör bakım çalışmalarına başladı.

    Çalışma sırasında Barıç’ın halatı koptu. Kabininin üzerinde olduğu asansör, düşmeye başladı.

    Asansör fren sistemi sayesinde 8’inci katta durdu.

    Barış asansör üzerinde dengesini sağlayamayınca, metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin çalışması ile Barıç, asansör boşluğundan çıkarıldı.

    Adana’da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti VİDEO

    Adana’da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti #1

    YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

    Yapılan ilk kontroller ile Barıç’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Haberi duyan yakınları ve iş arkadaşları olay yerine geldi.

    Barıç’ın arkadaşı olduğu öğrenilen bir şahıs, uzun süre gözyaşı döktü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

    Barıç’ın cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana’da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti #2

    Adana’da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti #3

    Adana’da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti #4

    Adana’da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti #5

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