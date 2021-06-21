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- Adana’da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Adana’da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
- DHA
- 21.06.2021 - 14:31
- Güncelleme : 21.06.2021 - 14:33
Adana’nın Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir siteye gelen Gürcan Barıç (36), 22 katlı apartmanın en üst katında asansör bakım çalışmalarına başladı.
Çalışma sırasında Barıç’ın halatı koptu. Kabininin üzerinde olduğu asansör, düşmeye başladı.
Asansör fren sistemi sayesinde 8’inci katta durdu.
Barış asansör üzerinde dengesini sağlayamayınca, metrelerce yüksekten asansör boşluğuna düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması ile Barıç, asansör boşluğundan çıkarıldı.
Adana’da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti VİDEO
YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ
Yapılan ilk kontroller ile Barıç’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Haberi duyan yakınları ve iş arkadaşları olay yerine geldi.
Barıç’ın arkadaşı olduğu öğrenilen bir şahıs, uzun süre gözyaşı döktü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Barıç’ın cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.