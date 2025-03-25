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İHA

Adana'nın Sarıçam ilçesinde şüpheliler V.K., O.A.Y. ve İ.M. apartmanın çatı katına çıktı.

Burada asansör dairesine giren şüpheliler, piyasa değeri 200 bin TL olan asansör kontrol cihazını çalarak kayıplara karıştı.

YÖNETİCİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Apartman yöneticisi Y.A., asansörün çalışmadığını fark edince asansör dairesine çıktı.

Asansör kontrol panelinin çalındığını fark eden yönetici, durumu polise bildirdi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SUÇU REDDEDEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışlarınınise güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerin ardından 3 şüpheli de yakalandı.

Şüpheliler hırsızlık yapmadıklarını öne sürerken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.