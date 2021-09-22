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    Adana'da aşı yaptırmayan kardeşler koronavirüsten öldü

    Adana'da 10 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören sanayici Ahmet Haydar Gül (46) ile ağabeyi Ali Gül (49), dün akşam 2 saat arayla hayatlarını kaybetti.
    • DHA
    • 22.09.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 15:32
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    Adana'da aşı yaptırmayan kardeşler koronavirüsten öldü

    Adana'da uluslararası bir sanayi şirketinin ortağı olan Ahmet Haydar Gül ile ağabeyi Ali Gül, 11 Eylül’de hastaneye başvurdu.

    Testleri pozitif çıkan kardeşlerden Ahmet Haydar Gül özel bir hastanede, Ali Gül ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

    2 SAAT ARAYLA HAYATLARINI KAYBETTİLER

    Durumları kötüleşen kardeşler, müdahalelere rağmen dün akşam 2 saat arayla yaşamlarını yitirdi.

    İki çocukları olduğu öğrenilen kardeşler, bu sabah Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Adana da aşı yaptırmayan kardeşler koronavirüsten öldü #1

    Adana da aşı yaptırmayan kardeşler koronavirüsten öldü #2

    Adana da aşı yaptırmayan kardeşler koronavirüsten öldü #3

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