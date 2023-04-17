Adana'da asma katta açık bırakılan boşluktan düşen kadın hayatını kaybetti

Adana'da ihmalkarlık ölüm getirdi...
Sarıçam ilçesinde, 56 yaşındaki Gönül tekin tedavi için Gaziantep'ten Adana'ya geldi.
Tekin, hastanedeki tetkiklerinin ardından ağabeyi Mustafa Paldır'ın evine gitti.
Bu sırada apartmanda elektriklerin kesik olduğunu gören 1’inci kattaki ağabeyinin evine merdivenle çıkmak istedi.
20 gün yaşam mücadelesi verdi
Asma kata geldiğinde burada açık bırakılan boşluktan 3 metreden aşağıya düşen kadın, acılar içinde feryat etmeye başladı.
Seslere koşan ağabey Mustafa Paldır, sağlık ekiplerine haber verdi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gönül Tekin, 20 gün sonra, 10 Nisan'da yaşamını yitirdi.
Yönetici gözaltına alındı
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bina yöneticisi Numan A. gözaltına alındı.
Olayda bir ihmalinin olmadığını savunan Numan A. tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
Tekin'in düştüğü koridor boşluğuna ise olayın üzerinden 2 gün geçtikten sonra demir korkuluk takıldı.
"Daha önce buraya postacı düşmüştü"
Kardeşini toprağa veren Mustafa Paldır, şu ifadeleri kullandı:
Kardeşim merdivenden çıkıyor ve buraya eve geldim zannedip açık bırakılan boşluktan düşüyor. Daha önce buraya postacı düşmüştü. Onu da kendimiz çıkarttık. Yöneticiyi ben postacı düşünce aradım ama gelmediler. Gelip de yönetici ilgilenmedi. Buraya korkuluk yapmadılar. Bu boşluğun da neden yapıldığını ve açık bırakıldığını kimse bilmiyor.
"Sorumluların cezalandırılmalarını istiyoruz"
Soruşturma devam ederken ailenin avukatı Nazan Akça Subaşı, şöyle konuştu:
Bu ölüme sebebiyet veren yöneticinin, yönetimin, gerekli önlemleri aldırmayan belediye sorumluların cezalandırılmalarını istiyoruz. Yönetici, 'olası kast ve bilinçli taksirle ölüme sebebiyet' verdi. Şüpheli şu anda halen aramızda geziyor. Yöneticinin tutuklanması için karara itiraz ettik.