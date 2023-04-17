Adana'da asma katta açık bırakılan boşluktan düşen kadın hayatını kaybetti

DHA

Adana'da ihmalkarlık ölüm getirdi...

Sarıçam ilçesinde, 56 yaşındaki Gönül tekin tedavi için Gaziantep'ten Adana'ya geldi.

Tekin, hastanedeki tetkiklerinin ardından ağabeyi Mustafa Paldır'ın evine gitti.

Bu sırada apartmanda elektriklerin kesik olduğunu gören 1’inci kattaki ağabeyinin evine merdivenle çıkmak istedi.

Asma kata geldiğinde burada açık bırakılan boşluktan 3 metreden aşağıya düşen kadın, acılar içinde feryat etmeye başladı.

Seslere koşan ağabey Mustafa Paldır, sağlık ekiplerine haber verdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gönül Tekin, 20 gün sonra, 10 Nisan'da yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bina yöneticisi Numan A. gözaltına alındı.

Olayda bir ihmalinin olmadığını savunan Numan A. tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Tekin'in düştüğü koridor boşluğuna ise olayın üzerinden 2 gün geçtikten sonra demir korkuluk takıldı.

Kardeşini toprağa veren Mustafa Paldır, şu ifadeleri kullandı:

Kardeşim merdivenden çıkıyor ve buraya eve geldim zannedip açık bırakılan boşluktan düşüyor. Daha önce buraya postacı düşmüştü. Onu da kendimiz çıkarttık. Yöneticiyi ben postacı düşünce aradım ama gelmediler. Gelip de yönetici ilgilenmedi. Buraya korkuluk yapmadılar. Bu boşluğun da neden yapıldığını ve açık bırakıldığını kimse bilmiyor.