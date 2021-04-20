Adana'da önceki gün at yarışı sırasında, attan düşerek yaralanan jokey Samet Erkuş'un tedavisi devam ediyor.

Adana'da önceki gün düzenlenen at yarışı sırasında, dengesini kaybedip attan düşerek yaralanan Samet Erkuş'un ailesi bekleyişini sürdürüyor.

Kafatasında kırıklar oluşan Erkuş'un nişanlısı ve ailesi hastane önünden ayrılmazken, jokeyin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

"PARMAKLARINI OYNATMIŞ"

Attan düşüp yaralanan Samet Erkuş'un tedavisi, yoğun bakım servisinde devam ediyor. Kafatasında kırıklar oluşan Samet Erkuş'un ailesi ve nişanlısı Saibe Öztürk (26), hastane önünde umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Erkuş’un amcası Melik Erkuş, “Bugün azıcık da olsa parmaklarını oynatmış.” dedi.

Adana'da attan düşen jokeyin ailesi bekleyişini sürdürüyor VİDEO

NİŞANLISI HASTANE ÖNÜNDEN AYRILMIYOR

Jokeylik hayatı boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Samet Erkuş’un yakınları ve yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı Saibe Öztürk, hastanenin önünde umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.





"UMUDUMUZU KORUYORUZ"

Yeğeni Samet Erkuş’un gözünü açacağına inandıklarını belirten amcası Melik Erkuş, “Geldiği ilk gün yaşama şansı çok az diyorlardı. Tomografisi çekildi ve ameliyata alındı. İkinci ameliyata şu an için gerek duymadılar.

Dün biraz zor geçti. Samet, bir süre nefes alamadı, hayata geri döndürdüler. Şimdi entübe edilmiş bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Yüzde 1 dahi ihtimal olsa biz umudumuzu koruyoruz. Bugün azıcık da olsa parmaklarını oynatmış. Sosyal medyada öldüğüne çıkan söylentilere itibar edilmesin.” dedi.



