Adana'da av tüfeğiyle ateş açılan evin önünde bulunan Sıla yaralandı

Adana'da O.S.'nin husumetlisinin evine av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu dışarıda bulunan Sıla K. (17), koluna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Saat 22.30 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, husumetlisinin evinin önüne giden O.S., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saçmalardan yaralandı

Bu sırada evin önünde bulunan Sıla K., koluna isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı.

Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Sıla K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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