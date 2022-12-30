Petrol
83.62
0.19%
Euro
19.9546
-0.17%
Dolar
18.7193
0.07%
Altın
1.092
0.11%
Borsa
5529
0.00%
Bitcoin
313.337
-0.23%
BTXN Coin
5.79
-4.13%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Adana’da, avukatın bagajındaki valizden metamfetamin çıktı

    Şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajındaki valizin içinden, 7 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Avukat Cem U., yanındaki arkadaşını suçladı.
    • 30.12.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 12:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da, avukatın bagajındaki valizden metamfetamin çıktı

    Adana’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeki şüpheli otomobili takibe aldı.

    Otomobilin çevresi polis araçları ile sarılıp, uygulama noktasında durduruldu.

    DHA’nın haberine göre; direksiyondaki Avukat Cem U. ile yanındaki Yılmaz K., araçtan indirilip narkotik köpeği Aşil ile aramalar gerçekleştirildi.

    Otomobilin bagajında yapılan detaylı aramada, bir valizde 7 kilo 716 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Arkadaşını suçladı

    Emniyete götürülen şüphelilerden Cem U. ifadesinde, valizin kendisine ait olmadığını öne sürerek, "Arkadaşımla birlikte gezmek için Adana'ya geldik. Yılmaz'ın valizinde ne olduğunu bilmiyordum." dedi.

    Yılmaz K. ise arkadaşının gezmek için kendisini çağırdığını, valizin ise Cem U.'ya ait olduğunu öne sürdü.

    Adana’da, avukatın bagajındaki valizden metamfetamin çıktı ViDEO

    Adana’da, avukatın bagajındaki valizden metamfetamin çıktı #1

    2 şüpheli tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avukat Cem U. ile arkadaşı Yılmaz K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Adana’da, avukatın bagajındaki valizden metamfetamin çıktı #2

    Adana’da, avukatın bagajındaki valizden metamfetamin çıktı #3

    Adana’da, avukatın bagajındaki valizden metamfetamin çıktı #4


    Bolu Dağı Tüneli’nde yol çalışması yapılacak
    3. Sayfa

    Bolu Dağı Tüneli’nde yol çalışması yapılacak

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    Vedat Bilgin'den EYT'lilerin maaşlarıyla ilgili açıklama
    Gündem

    Vedat Bilgin'den EYT'lilerin maaşlarıyla ilgili açıklama

    Görüş Bildir