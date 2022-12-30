Şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajındaki valizin içinden, 7 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Avukat Cem U., yanındaki arkadaşını suçladı.

Adana’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeki şüpheli otomobili takibe aldı.

Otomobilin çevresi polis araçları ile sarılıp, uygulama noktasında durduruldu.

DHA’nın haberine göre; direksiyondaki Avukat Cem U. ile yanındaki Yılmaz K., araçtan indirilip narkotik köpeği Aşil ile aramalar gerçekleştirildi.

Otomobilin bagajında yapılan detaylı aramada, bir valizde 7 kilo 716 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Arkadaşını suçladı

Emniyete götürülen şüphelilerden Cem U. ifadesinde, valizin kendisine ait olmadığını öne sürerek, "Arkadaşımla birlikte gezmek için Adana'ya geldik. Yılmaz'ın valizinde ne olduğunu bilmiyordum." dedi.

Yılmaz K. ise arkadaşının gezmek için kendisini çağırdığını, valizin ise Cem U.'ya ait olduğunu öne sürdü.

Adana’da, avukatın bagajındaki valizden metamfetamin çıktı ViDEO

2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avukat Cem U. ile arkadaşı Yılmaz K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.