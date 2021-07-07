Kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda ayak parmaklarından vurulan Edip Özşahin isimli vatandaş, ambulansı gülerek bekledi.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane, kimliği belirsiz şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda tabancadan çıkan kurşunlar Edip Özşahin’in (65) ayak parmaklarına, Soner Aslan’ın (46) ise bacağına isabet etti.

Saldırgan, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından vurulan Soner Aslan, yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ayak parmaklarından vurulan Edip Özşahin’in ambulansı gülerek beklemesi ise dikkat çekti.

Özşahin, “Geldiler kahvehanenin içerisine sıktılar. Sıkanları da bilmiyorum, kim olduğunu görmedim.” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana’da ayağından vurulan adam, ambulansı gülerek bekledi VİDEO

