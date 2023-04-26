Adana'da aynı bölgede 3 defa kaza meydana geldi

AA
Adana'da zincirleme kaza meydana geldi.
Aynı güzergahta 9 aracın karıştığı kazanın ardından korku dolu anlar yaşandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan'dan Adana'ya gidiş yönündeki Çukurova Üniversitesi çıkışı yakınında üç ayrı trafik kazası meydana geldi.
3 kişi yaralandı
Tanker, panelvan, cip ve otomobil olmak üzere 9 aracın karıştığı 2'si zincirleme 3 ayrı kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.