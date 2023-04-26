Adana'da aynı bölgede 3 defa kaza meydana geldi Çukurova Üniversitesi çıkışı yakınında meydana gelen 3 ayrı kazanın ardından 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AA

Adana'da zincirleme kaza meydana geldi.

Aynı güzergahta 9 aracın karıştığı kazanın ardından korku dolu anlar yaşandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan'dan Adana'ya gidiş yönündeki Çukurova Üniversitesi çıkışı yakınında üç ayrı trafik kazası meydana geldi.

3 kişi yaralandı

Tanker, panelvan, cip ve otomobil olmak üzere 9 aracın karıştığı 2'si zincirleme 3 ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.