Adana’da baba ile oğlunu dövdükten sonra paralarını gasbeden kardeşler yakalandı Sokak yürüyen babayı darbedip, 1.500 dolarını gasbeden ardından da yanındaki oğlunu bir eve götürüp döven, saldırgan iki kardeş yakalandı. İfadelerinde gasp suçunu inkar eden kardeşler, tutuklandı.

DHA Önce dövdüler, ardından da paralarını gasbettiler... İddiaların adresi Adana’nın Seyhan ilçesi... Dövüp, 1.500 doları gasbettiler Döşeme Mahallesi'nde oğlu Ali ile yürüyen Enver Yeyrek’in önünü 2 kişi kesti. Yeyrek'i tabanca ile tehdit edip, darbeden şüpheliler, cebindeki 1.500 doları da gasbetti. Baba ile oğlu, polise koştu Kaçan 2 şüpheli, Ali Yeyrek'i de zorla bir eve götürüp, dayak attıktan sonra bıraktı. Dehşet dolu anlar yaşayan baba ile oğlu; polise gidip, şikayette bulundu. Saldırgan kardeşler yakalandı 4 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında yaşanan olay sonrası çalışma başlatan polis, şüphelilerin Resul ile kardeşi Tekin Yolcu olduğunu belirledi. Kardeşler, polisin operasyonu ile yakalandı. "Darbettik ama paralarını almadık" Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ifadesinde, “O kişileri, darbettiğimiz doğru. Fakat paralarını almadık sadece dövdük.” dedi. Saldırgan kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp Şube, operasyon yaptı Öte yandan Gasp Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde iş yeri ve ev kurşunlayan şüphelilere yönelik de operasyon düzenledi. Operasyonda; 2 otomatik tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 400 fişek, 1 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 2'sine ev hapsi 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si ev hapsi aldı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı.