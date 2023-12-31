Adana'da baba ve oğlu silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü Adana'da düzenlenen silahlı saldırıda baba ağır yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

Adana'nın Ceyhan ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde Nihat Ö. (51) ve oğlu Muhammed Ö. (28), evlerinin önünde kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı baba ve oğul Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Muhammed Ö., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan baba Nihat Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.