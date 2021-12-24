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    Adana’da babasının aracını çalan genç, kısa sürede yakalandı

    Adana'da babasına ait otomobili çalan bir kişi, polisin dur ihtarına uymayınca 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 04:28
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    Adana’da babasının aracını çalan genç, kısa sürede yakalandı

    Adana'da Yılmaz D., babasına ait 01 AAP 680 plakalı otomobili çaldı. Bunun üzerine Yılmaz D.’in babası durumu polis ihbar etti. Polis, plaka tanıma sistemine çalınan aracın plakasını girdi.

    POLİS TAKİBE ALDI

    Yılmaz D., yanında bulunan 2 kişiyle babasının arabasıyla gezdiği sırada plaka tanıma sistemine takıldı. Haber merkezi bunun üzerine aracın gidiş yönüne doğru devriye görevi yapan polis ekiplerini yönlendirdi.

    Adana’da babasının aracını çalan genç, kısa sürede yakalandı #1

    5 KİLOMETRE SONRA YAKALANDILAR

    Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde aracı gören polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü Yılmaz D., polislerin ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca süren kovalamanın ardından sürücü Yılmaz D. izini kaybettirmek için Eczacı Haşim Dalgıç Caddesine girdi.

    Adana’da babasının aracını çalan genç, kısa sürede yakalandı #2

    ARAÇTA UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Yüreğir Devriye Ekipleri, otomobilin arkasını ve önünü keserek yakaladı.
    Araç içerisinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü Yılmaz D. ve yanında bulunan 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Adana’da babasının aracını çalan genç, kısa sürede yakalandı #3

    Adana’da babasının aracını çalan genç, kısa sürede yakalandı #4

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