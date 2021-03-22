Adana'da babasının katilini öldürttü

19 yıl önce babasını öldüren Nuhman Yücel'i cezaevinden çıktıktan sonra sokak ortasında öldürten şahıs, tutuklandı.

9 Mart'ta Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde yürüyen Nuhman Yücel (41), arkasından yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yücel, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yücel, kaldırıldığı özel bir hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel’in husumetli olabileceği kişiler üzerinde değerlendirme yaptı.

Cinayet dedektifleri, Yücel’in 2002’de Necat Değer’i öldürdüğü ve bu nedenle kaldığı cezaevinden birkaç ay önce tahliye olduğunu belirledi.

SALDIRIYI ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMIN OĞLU DÜZENLEDİ

Araştırmasını derinleştiren polis, Necati Değer’in oğlu Yılmaz B.’nin (29) anne ve baba ayrı olduğu için annesinin kızlık soyadını almış olabileceğini bu nedenle baba ve oğulun soyadlarının farklı işlenmiş olabileceğini değerlendirdi. Adresi belirlenen şüpheli Yılmaz B., evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Yılmaz B.’yi sorguya alan polis, silahlı saldırıyı kuzenleri Veysi B. (29), Abdulkadir B. (34) ve arkadaşları Arda G. (22) düzenlediğini tespit etti.

3 TUTUKLAMA

Bunun üzerine adreslerine yapılan baskınla Veysi ile Abdulkadir B. de gözaltına alınırken, Arda G.’yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Emniyete götürülen şüpheliler, cinayeti Arda G.’nin işlediğini öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz B. ile kuzenleri Veysi ve Abdulkadir B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.