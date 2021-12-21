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- Adana'da bakkal soyan hırsızlara köpek engel oldu
Adana'da bakkal soyan hırsızlara köpek engel oldu
Bir bakkal dükkanından içecek çalan iki hırsız, bekçi köpeği tarafından kovalandı. Olay anı kameraya yansıdı.
- İHA
- 21.12.2021 - 10:23
- Güncelleme : 21.12.2021 - 10:47
Gece saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir bakkalı hedef alan iki hırsız, dışarıda bulunan dolabın kilidini kırarak içecek çalmaya başladı.
BEKÇİ KÖPEĞİNE YAKALANDILAR
Bu sırada sanayi çarşısındaki bekçi köpeği, hırsızları fark edip havlayarak yanlarına koştu. Kovalanan hırsızlar olay yerinden kaçarken, köpek bir süre sonra kovalamayı bıraktı.
Adana'da bakkal soyan hırsızlara köpek engel oldu VİDEO
"KÖPEK OLMASA BÜTÜN DOLABI BOŞALTACAKLARDI"
Bakkal sahibi Mutlu Boyacı, olayla ilgili konuşarak “Köpek, bakkalın soyulmasının önüne geçti. Köpek olmasa bütün dolabı boşaltacaklardı. İyi ki köpek varmış.” dedi.