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    Adana'da bakkal soyan hırsızlara köpek engel oldu

    Bir bakkal dükkanından içecek çalan iki hırsız, bekçi köpeği tarafından kovalandı. Olay anı kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 10:47
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    Adana'da bakkal soyan hırsızlara köpek engel oldu

    Gece saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir bakkalı hedef alan iki hırsız, dışarıda bulunan dolabın kilidini kırarak içecek çalmaya başladı.

    BEKÇİ KÖPEĞİNE YAKALANDILAR

    Bu sırada sanayi çarşısındaki bekçi köpeği, hırsızları fark edip havlayarak yanlarına koştu. Kovalanan hırsızlar olay yerinden kaçarken, köpek bir süre sonra kovalamayı bıraktı.

    Adana'da bakkal soyan hırsızlara köpek engel oldu VİDEO

    Adana da bakkal soyan hırsızlara köpek engel oldu #1

    "KÖPEK OLMASA BÜTÜN DOLABI BOŞALTACAKLARDI"

    Bakkal sahibi Mutlu Boyacı, olayla ilgili konuşarak “Köpek, bakkalın soyulmasının önüne geçti. Köpek olmasa bütün dolabı boşaltacaklardı. İyi ki köpek varmış.” dedi.Adana da bakkal soyan hırsızlara köpek engel oldu #2

    Adana da bakkal soyan hırsızlara köpek engel oldu #3

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