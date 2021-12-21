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Adana'da bakkal soyan hırsızlara köpek engel oldu

Adana'da bakkal soyan hırsızlara köpek engel oldu

Bir bakkal dükkanından içecek çalan iki hırsız, bekçi köpeği tarafından kovalandı. Olay anı kameraya yansıdı.