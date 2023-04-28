Adana'da baldızıma mesaj attın tartışmasında kan aktı Bir kişi baldızına sosyal medyadan mesaj attığı gerekçesiyle tartışınca tabancayla vurularak öldürülürken, bir şüpheli ise olayın ardından yakalanarak tutuklandı.

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde 23 Nisan günü saat 12.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

26 yaşındaki Hamdullah G., sosyal medya üzerinden baldızına mesaj attığı iddiası üzerine 24 yaşındaki Adem E. ile tartıştı.

Yolda karşılaşan ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Hamdullah G. tabancayla ateş açtı.

Pompalı silahla saldırdı

Bunun üzerine Adem E.’nin 31 yaşındaki kuzeni Celal E. evden getirdiği pompalı tüfekle Hamdullah G.’ye ateş açtı.

Silahtan çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Hamdullah G. kanlar içinde yere yığıldı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Şüpheliler ise olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hayatını kaybetti

İlk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Hamdullah G., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Şüpheliler tespit edildi

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Adem E. ile kuzenleri Mehmet E. (33) ve Hasan E.’nin (27) Hamdullah G.’yi darp ettiğini, Celal E.’nin ise pompalı tüfekle ateş ettiğini saptadı.

Eş zamanlı baskın düzenlendi

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Adem E. kendisine iftira attığı gerekçesiyle Hamdullah G. ile tartıştıklarını ve tabancayla ateş ettiğini öne sürdü.

Bir şüpheli serbest bırakıldı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.