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Adana’da balık tutmaya gitti, cansız bedeni bulundu
Balık tutmak için evden çıkan 56 yaşındaki adamın, nehir kıyısında cansız bedeni bulundu. Talihsiz adamın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
- DHA
- 03.12.2021 - 08:52
Adana’nın Feke ilçesine bağlı Güzpınarı Mahallesi'ndeki evinden çıkan Salim Sabah (56), Göksu Nehri'ne balık tutmaya gitti.
Özbek, akşam eve gelmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Özbek'in balık tuttuğu bölgeye giden jandarma ekibi ve yakınları Göksu Nehri kıyısında acı tabloyla karşılaştı.
YERDE HAREKETSİZ BULUNDU
Özbek'i yerde hareketsiz yatar halde bulan jandarma ve yakınları, durumu 112 ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Özbek'in öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Özbek'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
Kalp krizi geçirdiği düşünülen Özbek'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.