Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü

Adana'da balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan Suat Özacarlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tekneyle baraj gölüne açılan 58 yaşındaki Suat Özacarlı ve Fatih Gözüküçük, balık avının ardından dönüşe geçti.

Ancak kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede tekne su almaya başladı. Özacarlı ve Gözüküçük, kıyıya yüzerek ulaşmak için suya atladı.

MAHALLELİ YARDIM ETTİ

Durumu fark eden mahalleli de yardım etmek için tekneyle suya açıldı. Mahalleli Fatih Gözüküçük’ü kurtarırken Özacarlı'ya ise ulaşılamadı.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suat Özacarlı için arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler kaybolan Suat Özacarlı'nın cansız bedenine ulaştı.Eşi ve oğlu kıyıya gelip, Özacarlı'nın cesedine sarıldı.

Yakınlarının güçlükle uzaklaştırdığı acılı kadın ve oğlu, sinir krizleri geçirdi. Özacarlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da balıkçı teknesi battı VİDEO







