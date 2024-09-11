Adana'da balkondan girdikleri evi soydular Şebeke demirlerinden balkonuna tırmanıp girdikleri evde gardıroptaki 7 bin 500 lirayı çalan Umut P. ile Ü.M., tutuklandı.

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Emek Mahallesi’nde Umut P. ile arkadaşı Ü.M., 2 katlı müstakil evin balkonuna demirlerinden tırmanıp içeri girdi.

Yaşlar 19 ve 17 olan iki şüpheli, yaklaşık 10 dakika kadar bölgede keşif yaptı.

Keşif yapan şüpheliler, yatak odasındaki gardıropta bulunan 7 bin 500 lirayı çaldı.

ŞÜPHELİLERİN EVE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Şüpheliler balkondan, bahçe duvarına atlayarak bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin eve girip, çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Saklandıkları adrese yapılan baskında Umut P. ile Ü.M. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında, çaldıkları parayı paylaşıp, harcadıklarını belirten şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)