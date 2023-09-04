Adana'da balkonda uyuyan çocuk yorgun mermiyle vuruldu

DHA
Adana'nın Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki dairede oturan Yeniay ailesinin kızı 7 yaşındaki kızı Reyyan, havanın sıcak olmasından dolayı evlerinin balkonunda uyudu.
Küçük Reyyan'ın sağ bacağına kimliği belirsiz bir kişinin tabancasından ateşlenen yorgun mermi isabet etti.
Acı içerisinde uyanan Reyyan'ın çığlığını duyan ailesi çocuklarının bacağının kanlar içerisinde olduğunu fark etti.
Şüpheli aranıyor
Hastaneye götürülen çocuk tedavi olduktan sonra taburcu edilirken aile tabancayı ateşleyen şüpheli hakkında şikayetçi oldu.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri soruşturmaya devam ediyor.