Adana'da bariyerleri yıkan taksi, şarampole devrildi

Virajda kontrolden çıkıp bariyerleri de yıkarak şarampole devrilen taksinin sürücüsü Emin Adalı, yaralanınca tedaviye alındı.

Saat 09.30 sıralarında, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yavuzlar Mahallesi’nde yolcu almak için Hacı Sabancı Bulvarı’nda giden Emin Adalı yönetimindeki 01 T 1992 plakalı taksi kaza yaptı.

Araç, virajda kontrolden çıkıp, bariyerleri de yıkarak, şarampole yuvarlandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Araçtan kendisi yaralı çıkan Adalı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan Emin Adalı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

















