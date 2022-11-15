İşlek bir bulvarın sol şeridinde hızlı şekilde koşan başıboş at, kavşakta otomobile çarptı. Yere düşüp sonra yeniden ayağa kalkan at, koşarak gözden kayboldu. Araçta ise maddi hasar oluştu.

Adana’nın Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda sol şeritte hızla koşan başıboş at, trafikte tehlike yarattı.

Atın sol şeritte hızla koştuğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Otomobile çarptı

Trafikteki araçlardan korktuğu gözlenen at, Adana Valiliği önündeki kavşakta yeşil ışıkta geçmekte olan Günay Kurt yönetimindeki 01 AKK 227 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen at, daha sonra kalkıp, hızla koşarak gözden kayboldu.

Adana'da başıboş at, otomobile çarptı VİDEO

“Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum”

Kaza nedeniyle şaşkınlık yaşadığını ifade eden Kurt, “Yeşilde yavaş bir şekilde geçerken, kavşaktan hızlı bir şekilde başıboş bir at geldi. Arabanın üzerine düştü, yere düştü, kalktı gitti. Çok şaşırdım, ilginç bir olay. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık, korktuk yani.” dedi.

Kaportası hasar gördü

DHA’nın haberine göre kaza nedeniyle otomobilin kaportası ve dikiz aynasında hasar oluştu.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.