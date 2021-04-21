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    Adana'da başından vurulan çocuk yaşamını yitirdi

    Adana'da evde otururken henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancayla başından vurulan çocuk, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 13:10
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    Adana'da başından vurulan çocuk yaşamını yitirdi

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’ndeki 2 katlı evin, en üst katında meydana gelen olayda, mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan Refika Güçlü evin salonuna geçti.

    Refika Güçlü, 8 yaşındaki kızı Medine Güçlü'nün kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü.

    Annenin yardım istediği komşuları küçük kızı otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Medine'nin başından tabancayla vurulduğu belirlendi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Medine Güçlü, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olay yerinde inceleme yapan polis, evde bir tabanca, 1 boş kovan ve mermi çekirdeği buldu. Polis, silahı kullanan kişiyi tespit edebilmek için araştırmalarını sürdürüyor.

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