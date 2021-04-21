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- Adana'da başından vurulan çocuk yaşamını yitirdi
Adana'da başından vurulan çocuk yaşamını yitirdi
- DHA
- 21.04.2021 - 12:29
- Güncelleme : 21.04.2021 - 13:10
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’ndeki 2 katlı evin, en üst katında meydana gelen olayda, mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan Refika Güçlü evin salonuna geçti.
Refika Güçlü, 8 yaşındaki kızı Medine Güçlü'nün kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü.
Annenin yardım istediği komşuları küçük kızı otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Medine'nin başından tabancayla vurulduğu belirlendi.
HAYATINI KAYBETTİ
Medine Güçlü, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, evde bir tabanca, 1 boş kovan ve mermi çekirdeği buldu. Polis, silahı kullanan kişiyi tespit edebilmek için araştırmalarını sürdürüyor.