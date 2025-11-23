Adana'da başka araca çarpan otomobil takla attı

- Adana'nın Sarıçam ilçesinde sollama yapan bir otomobil, başka bir araca çarparak takla attı.
- Sürücü yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Adana’nın Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 01 LG 091 plakalı otomobil kontrolden çıkarak sağındaki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç taklalar atarak refüje çıktı.
YARALI SÜRÜCÜ KURTARILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkararak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.