Adana'da bebeğini emziren anne uyuyakaldı, bebek boğularak öldü

Seyhan ilçesinde gece ağlayan 2 aylık bebeğini emzirmeye başlayan anne uyuyakaldı. Bu esnada bebek, boğularak hayatını kaybetti.

Adana'da 2 aylık bebeğin akılalmaz ölümü yürek burktu.

Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Ula Taha (21) ve kocası Muhammet Selami'nin (25), 2 ay önce kız bebekleri dünyaya geldi.

Adı Amar Selami koyulan bebek, gece vaktinde acıkınca ağlamaya başladı.

EMZİRİRKEN UYUDU

Bunun ardından bebeğini yatağına alan anne emzirmeye başladı. Bir süre sonra genç anne uyuyakaldı.

Uyanan anne, bebeğinin nefes alamadığını fark etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, burnu kanayan ve nefes alamadığı belirlenen bebeği hastaneye kaldırdı.

BEBEK KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan Amar bebek, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

"BURNUNDA KANAMA VARDI, NEFES ALMIYORDU"

Muhammed Selami (24), eşinin bebeğini emzirdikten sonra birlikte uyuduğunu belirterek, “Çocuğumu gördüğümde burnunda kanama vardı ve nefes almıyordu. Sağlık ekiplerinden yardım istedik. Hastaneye götürüldü ama kurtarılamadı.” dedi.

BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Bebeğin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi. Ön otopside, annesinin emzirdiği bebeğin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin iki çocuklarının daha olduğu öğrenildi.