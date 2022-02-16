Euro
15.51
0.39%
Dolar
13.63
0.24%
Altın
813.67
0.41%
Borsa
2052
0.70%
Bitcoin
602.681
1.04%
BTXN Coin
37.85
0.02%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Adana'da bebeğini emziren anne uyuyakaldı, bebek boğularak öldü

    Seyhan ilçesinde gece ağlayan 2 aylık bebeğini emzirmeye başlayan anne uyuyakaldı. Bu esnada bebek, boğularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da bebeğini emziren anne uyuyakaldı, bebek boğularak öldü

    Adana'da 2 aylık bebeğin akılalmaz ölümü yürek burktu.

    Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Ula Taha (21) ve kocası Muhammet Selami'nin (25), 2 ay önce kız bebekleri dünyaya geldi.

    Adı Amar Selami koyulan bebek, gece vaktinde acıkınca ağlamaya başladı.

    EMZİRİRKEN UYUDU

    Bunun ardından bebeğini yatağına alan anne emzirmeye başladı. Bir süre sonra genç anne uyuyakaldı.

    Uyanan anne, bebeğinin nefes alamadığını fark etti.  Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, burnu kanayan ve nefes alamadığı belirlenen bebeği hastaneye kaldırdı.

    Adana da bebeğini emziren anne uyuyakaldı, bebek boğularak öldü #1

    BEBEK KURTARILAMADI

    Burada tedavi altına alınan Amar bebek, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

    "BURNUNDA KANAMA VARDI, NEFES ALMIYORDU"

    Muhammed Selami (24), eşinin bebeğini emzirdikten sonra birlikte uyuduğunu belirterek, “Çocuğumu gördüğümde burnunda kanama vardı ve nefes almıyordu. Sağlık ekiplerinden yardım istedik. Hastaneye götürüldü ama kurtarılamadı.” dedi.

    BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

    Bebeğin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi. Ön otopside, annesinin emzirdiği bebeğin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin iki çocuklarının daha olduğu öğrenildi.

    Adana da bebeğini emziren anne uyuyakaldı, bebek boğularak öldü #2

    Adana da bebeğini emziren anne uyuyakaldı, bebek boğularak öldü #3

    Adana da bebeğini emziren anne uyuyakaldı, bebek boğularak öldü #4

    Adana da bebeğini emziren anne uyuyakaldı, bebek boğularak öldü #5


    İlginizi Çekebilir

    Elektrik paketindeki son çalışmalar, kabinede konuşulacak
    Ekonomi

    Elektrik paketindeki son çalışmalar, kabinede konuşulacak

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da, PKK operasyonu: 15 gözaltı

    Görüş Bildir