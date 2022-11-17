Parkta yürüyen 2 arkadaşı gasbederek zorla market alışverişi yaptıran 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 14 Kasım pazartesi günü saat 21.00 sıralarında iki arkadaş yürüyüşe çıktı.

Ömer A. arkadaşı Mehmet Emir R. bir süre yürüdükten sonra ikilinin yanına tanımadıkları 2 kişi yaklaştı.

Şahıslardan birisi cebinden bıçak çıkarak Ömer A.'yı tehdit edip, cep telefonunu zorla aldı.

Zorla alışveriş yaptırdılar

Şahıslar daha sonra, Mehmet Emir R.’yi parkın karşısında bulunan bir markete götürerek zorla içki ve kuruyemiş satın aldırdı.

2 kişi daha sonra bölgeden ayrıldı.

O anlar kayıt altına alındı

İkilinin gasbedilme anları marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Adana'da bıçak çekip gasbeden ikili zorla alışveriş yaptırdı VİDEO



Güvenlik kamerasından tespit edildiler

İki arkadaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin 28 yaşındaki Volkan Ö. ve 27 yaşındaki Bilal Ş. olduğunu belirledi.

Suç dosyaları kabarık

Şüphelilerin, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

İkili çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

İHA'nın haberine göre, yaşanan olaydan saatler sonra iki şüpheli parkta içki içerken yakalandı. Bilal Ş.'nin gasbettiği telefon ve olayda teşhir ettiği bıçakta ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Ö. ve Bilal Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.