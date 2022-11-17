Petrol
92.77
-0.10%
Euro
19.3754
0.22%
Dolar
18.6191
0.16%
Altın
1.059
-0.08%
Borsa
4561
-2.30%
Bitcoin
315.599
-1.29%
BTXN Coin
6.34
-10.45%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Adana'da bıçak çekip gasbeden ikili zorla alışveriş yaptırdı

    Parkta yürüyen 2 arkadaşı gasbederek zorla market alışverişi yaptıran 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • 17.11.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 11:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da bıçak çekip gasbeden ikili zorla alışveriş yaptırdı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde 14 Kasım pazartesi günü saat 21.00 sıralarında iki arkadaş yürüyüşe çıktı.

    Ömer A. arkadaşı Mehmet Emir R. bir süre yürüdükten sonra ikilinin yanına tanımadıkları 2 kişi yaklaştı.

    Şahıslardan birisi cebinden bıçak çıkarak Ömer A.'yı tehdit edip, cep telefonunu zorla aldı.

    Zorla alışveriş yaptırdılar

    Şahıslar daha sonra, Mehmet Emir R.’yi parkın karşısında bulunan bir markete götürerek zorla içki ve kuruyemiş satın aldırdı.

    2 kişi daha sonra bölgeden ayrıldı.

    O anlar kayıt altına alındı

    İkilinin gasbedilme anları marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Adana'da bıçak çekip gasbeden ikili zorla alışveriş yaptırdı VİDEO

    Güvenlik kamerasından tespit edildiler

    İki arkadaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

    Marketin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin 28 yaşındaki Volkan Ö. ve 27 yaşındaki Bilal Ş. olduğunu belirledi.

    Suç dosyaları kabarık

    Şüphelilerin, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

    İkili çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, yaşanan olaydan saatler sonra iki şüpheli parkta içki içerken yakalandı. Bilal Ş.'nin gasbettiği telefon ve olayda teşhir ettiği bıçakta ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Ö. ve Bilal Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Adana da bıçak çekip gasbeden ikili zorla alışveriş yaptırdı #1

    Adana da bıçak çekip gasbeden ikili zorla alışveriş yaptırdı #2

    Adana da bıçak çekip gasbeden ikili zorla alışveriş yaptırdı #3


    G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi
    Gündem

    G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi

    Metaverse tamamen yen br dünya!
    Advertorial

    Metaverse tamamen yen br dünya!

    Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor
    3. Sayfa

    Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor

    Görüş Bildir