Euro
15.6153
-0.01%
Dolar
13.8324
0%
Altın
795.06
0.03%
Borsa
2.102
0%
Bitcoin
673.751
-2.78%
BTXN Coin
39.98
0.02%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Adana'da bıçaklanan bir vatandaş acılar içinde ambulans bekledi

    Seyhan ilçesinde bir vatandaş, kavga ettiği kişi tarafından sırt bölgesine 6 bıçak darbesi aldı.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 05:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da bıçaklanan bir vatandaş acılar içinde ambulans bekledi

    Adana'nın Seyhan ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

    Ali Ö. (52), kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

    SIRTINDAN 6 KERE BIÇAKLANDI

    Tartışma kısa sürede büyünce kimliği belirlenemeyen kişi Ali Ö.’yü sırt kısmından 6 kere bıçaklayarak kaçtı.

    Ali Ö. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

    Adana'da bıçaklanan bir vatandaş acılar içinde ambulans bekledi VİDEO

    Adana da bıçaklanan bir vatandaş acılar içinde ambulans bekledi #1

    Adana da bıçaklanan bir vatandaş acılar içinde ambulans bekledi #2

    Adana da bıçaklanan bir vatandaş acılar içinde ambulans bekledi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir