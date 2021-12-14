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- Adana'da bıçaklanan bir vatandaş acılar içinde ambulans bekledi
Adana'da bıçaklanan bir vatandaş acılar içinde ambulans bekledi
Seyhan ilçesinde bir vatandaş, kavga ettiği kişi tarafından sırt bölgesine 6 bıçak darbesi aldı.
- İHA
- 14.12.2021 - 05:06
Adana'nın Seyhan ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.
Ali Ö. (52), kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.
SIRTINDAN 6 KERE BIÇAKLANDI
Tartışma kısa sürede büyünce kimliği belirlenemeyen kişi Ali Ö.’yü sırt kısmından 6 kere bıçaklayarak kaçtı.
Ali Ö. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
Adana'da bıçaklanan bir vatandaş acılar içinde ambulans bekledi VİDEO