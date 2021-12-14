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Adana'da bıçaklanan bir vatandaş acılar içinde ambulans bekledi

Adana'da bıçaklanan bir vatandaş acılar içinde ambulans bekledi

Seyhan ilçesinde bir vatandaş, kavga ettiği kişi tarafından sırt bölgesine 6 bıçak darbesi aldı.