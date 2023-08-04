Adana'da bıçaklanarak öldürülen genç bir saat önce babasından helallik istedi

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde, saat 01.30 sıralarında gece saatlerinde dehşet anları yaşandı.

Üvey babası Tahir Yesin’e “Ölümlü dünya baba. Hakkını helal et” dedikten sonra evden çıkan Abdullah Yavuz, sokakta arkadaşlarıyla buluştu.

Bu sırada yanına gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle Yavuz ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Yavuz’u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Yavuz, ambulansla yakındaki bir hastaneye götürüldü. Yolda kalbi duran Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yavuz’un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gülpınar Mahalle Muhtarı Tahir Yesin, üvey oğlunun iki yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, şöyle dedi:

Defalarca afettim onu ama bir türlü kurtaramadım. 20 gündür hiçbir şey yiyip, içmiyordu. Olaydan birkaç saat önce sanki öleceğini biliyormuş gibi geldi elimi öptü. Hakkımı helal etmemi istedi.



Ne olduğunu sordum. Bana, ‘Ölüm kalım meselesi baba. Ne olur, ne olmaz’ dedi. Ben de hakkımı helal ettim. Saatler sonra bıçaklandığını duydum. Onu daha 7 yaşındayken yanıma aldım ve büyüttüm. Bu yaşına kadar getirdim.