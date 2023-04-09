Adana'da bıçaklı yol verme kavgası Seyhan'da motosiklet sürücüsü, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı.

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı D-400 karayolu Turhan Cemal Beriker bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta durdukları sırada cebinden çıkarttığı bıçakla kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüne camdan saldırmaya başladı.

Bunun üzerine çevredekiler araya girerek motosiklet sürücüsünü uzaklaştırdı.

Ancak bir süre sonra saldırıya uğrayan şoför, otomobilinden inip kendisine bıçakla saldıran motosiklet sürücüsünün yanına gitti.

Yaralanan olmadı

İkili bu sefer de kavgaya tutuşunca çevredeki vatandaşlar sürücüleri ayırdı.

İkili arasında çıkan kavgada kimse yaralanmazken kavga ve saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.