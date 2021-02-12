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- Adana’da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi
Adana’da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi
- DHA
- 12.02.2021 - 11:04
- Güncelleme : 12.02.2021 - 11:11
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi’ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşınca harekete geçti. İhbar üzerine söz konusu eve baskın düzenlendi.
BİN 630 LİTRE SAHTE İÇKİ
İmalathaneye dönüştürülen eve yapılan baskında, bin 630 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Adana'da sahte içki operasyonu düzenlendi VİDEO
111 ŞİŞE GÜMRÜK KAÇAĞI İÇKİ
Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi’nde şüphe üzerine durdurulan araçta polisin yaptığı aramada ise 111 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, isimleri açıklanmayan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.