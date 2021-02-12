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Adana’da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi

Adana’da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi

Alınan ihbar üzerine polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen baskın sonucu binlerce litre sahte içki ele geçirilirken, şüphe üzerine durdurulan bir araçta gümrük kaçağı içkiler bulundu.