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    Adana’da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi

    Alınan ihbar üzerine polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen baskın sonucu binlerce litre sahte içki ele geçirilirken, şüphe üzerine durdurulan bir araçta gümrük kaçağı içkiler bulundu.
    • DHA
    • 12.02.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 11:11
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    Adana’da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi’ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşınca harekete geçti. İhbar üzerine söz konusu eve baskın düzenlendi.

    BİN 630 LİTRE SAHTE İÇKİ

    İmalathaneye dönüştürülen eve yapılan baskında, bin 630 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

    Adana'da sahte içki operasyonu düzenlendi VİDEO

    Adana’da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi #1

    111 ŞİŞE GÜMRÜK KAÇAĞI İÇKİ

    Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi’nde şüphe üzerine durdurulan araçta polisin yaptığı aramada ise 111 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

    Adana’da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi #2

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, isimleri açıklanmayan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana’da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi #3

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