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    Adana'da bir araç sulama kanalına düştü: 3 yaralı

    Adana’da kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 04:07
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    Adana'da bir araç sulama kanalına düştü: 3 yaralı

    Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi.

    C.B hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç DSİ’ye ait sulama kanalına düştü.

    YARALILARIN DURUMU İYİ

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.

    Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Adana da bir araç sulama kanalına düştü: 3 yaralı #1


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