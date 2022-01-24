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- Adana'da bir araç sulama kanalına düştü: 3 yaralı
Adana'da bir araç sulama kanalına düştü: 3 yaralı
Adana’da kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.
- İHA
- 24.01.2022 - 04:07
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi.
C.B hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç DSİ’ye ait sulama kanalına düştü.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.
Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.