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- Adana'da bir baba, eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Adana'da bir baba, eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
- 23.12.2022 - 10:49
Adana’nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evin yan tarafında bulunan merdivenden çatıya çıkan 22 yaşındaki Diyar Özer’i babası gördü.
Baba Abdulkadir Özer, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen oğlunun intihar edeceği düşüncesiyle yanına gitti.
Dış kapıyı kilitledi
Oğlunu zorla aşağı indirip eve götüren Abdulkadir Özer, dış kapıyı kilitledi.
Bu sırada Diyar Özer tepki gösterince babayla oğlu arasında kavga çıktı.
Kavgada Diyar Özer, mutfaktan aldığı bıçakla 59 yaşındaki babasını göğsünden yaraladı.
Baba ölü, oğul baygın bulundu
Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Abdülkadir Özer'i yerde kanlar içinde, Diyar Özer'i ise baygın halde buldu.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde Abdülkadir Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tutuklandı
2 gün önce babasını katleden ve kendisi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Diyar Özer, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Diyar Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.