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    Adana'da bir baba, eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

    59 yaşındaki baba, çatıya çıkan oğlunu intihar edeceği düşüncesiyle aşağı indirip, kapıyı kilitledi. Duruma sinirlenen oğlu, çıkan kavgada babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
    • 23.12.2022 - 10:49
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    Adana'da bir baba, eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

    Adana’nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evin yan tarafında bulunan merdivenden çatıya çıkan 22 yaşındaki Diyar Özer’i babası gördü.

    Baba Abdulkadir Özer, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen oğlunun intihar edeceği düşüncesiyle yanına gitti.

    Dış kapıyı kilitledi

    Oğlunu zorla aşağı indirip eve götüren Abdulkadir Özer, dış kapıyı kilitledi.

    Bu sırada Diyar Özer tepki gösterince babayla oğlu arasında kavga çıktı.

    Kavgada Diyar Özer, mutfaktan aldığı bıçakla 59 yaşındaki babasını göğsünden yaraladı.

    Baba ölü, oğul baygın bulundu

    Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Eve giren ekipler, Abdülkadir Özer'i yerde kanlar içinde, Diyar Özer'i ise baygın halde buldu.

    Sağlık görevlilerinin kontrolünde Abdülkadir Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Adana da bir baba, eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü #1

    Tutuklandı

    2 gün önce babasını katleden ve kendisi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Diyar Özer, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Diyar Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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