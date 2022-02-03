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    Adana'da bir çoban, koyunlarını kurtarmak isterken uçurumdan düştü, hayatını kaybetti

    Adana'da, mahsur kalan koyunlarını kurtarmak isteyen Mehmet Emir uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 05:25
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 05:45
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    Adana'da bir çoban, koyunlarını kurtarmak isterken uçurumdan düştü, hayatını kaybetti

    Adana Kozan'da, Anavarza Kalesi civarında koyun otlatan Mehmet Emir, koyunlarının bir kısmının kalede mahsur kaldığını fark etti.

    DENGESİNİ KAYBEDİP UÇURUMDAN DÜŞTÜ

    Koyunlarını kurtarmak için tarihi kaleye çıkan Emir, dengesini kaybedip uçurumdan düştü.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Adana da bir çoban, koyunlarını kurtarmak isterken uçurumdan düştü, hayatını kaybetti #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri, Emir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana da bir çoban, koyunlarını kurtarmak isterken uçurumdan düştü, hayatını kaybetti #2


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