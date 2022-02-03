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- Adana'da bir çoban, koyunlarını kurtarmak isterken uçurumdan düştü, hayatını kaybetti
Adana'da bir çoban, koyunlarını kurtarmak isterken uçurumdan düştü, hayatını kaybetti
Adana'da, mahsur kalan koyunlarını kurtarmak isteyen Mehmet Emir uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
- DHA
- 03.02.2022 - 05:25
- Güncelleme : 03.02.2022 - 05:45
Adana Kozan'da, Anavarza Kalesi civarında koyun otlatan Mehmet Emir, koyunlarının bir kısmının kalede mahsur kaldığını fark etti.
DENGESİNİ KAYBEDİP UÇURUMDAN DÜŞTÜ
Koyunlarını kurtarmak için tarihi kaleye çıkan Emir, dengesini kaybedip uçurumdan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, Emir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.