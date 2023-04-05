Adana'da bir dilencinin 3 saatte bin 385 lira topladığı belirlendi Adana'da denetim ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin 3 saatte bin 385 lira topladığı ortaya çıktı.

İHA Adana'da Ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilenen şahıslara karşı harekete geçildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri bir çok dilenciye işlem yaparken sabah 08.00'dan 11.00'a kadar dilenen bir şahsın üzerinden çıkan para dikkat çekti. 3 saatte bin 385 lira toplamış Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen şahsın üst aramasında çıkan miktarın bin 385 lira olduğu öğrenildi. Dilencinin 3 saat gibi kısa sürede bin 385 lirayı topladığı belirtildi. Dilencilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapıldığı bildirildi.