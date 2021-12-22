Adana’da bir ev molotofkokteyli ile kundaklandı

Adana’da bir ev molotofkokteyli ile kundaklandı

Sahibinin dışarıda olduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotofkokteyli atılarak kundaklanan evde hasar oluştu.

Adana’nın Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde dışarıdan gelen sesler üzerine pencereye çıkan mahalle sakinleri, tek katlı bir evin damına tırmanan kimliği belirsiz bir kişinin, bitişiğindeki binanın 3'üncü katında bulunan dairenin penceresine molotofkokteyli atıp, kaçtığını görünce durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

KUNDAKLANDI, YANGIN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele (TEM), özel harekat ve polis merkezine bağlı ekipler ile itfaiye sevk edildi.

Kundaklama sonucu çıkan küçük çaplı yangına müdahale etmek için eve girmek isteyen itfaiye ekibi, evde kimsenin olmadığını ve demir kapının da kilitli olduğunu belirledi.

LEVYE İLE AÇMAYA ÇALIŞTILAR

Levye ile demir kapıyı açmak için bir süre çaba sarf eden itfaiye ekibinin yardımına olay yerinde bulunan özel harekat polisleri yetişti.

Kilitli olan demir kapı, özel harekat polislerince koçbaşı ile kırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Demir kapının kırılmasının arından içeriye giren itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü.

Kundaklamanın ardından kaçan kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.