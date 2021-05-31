Adana'da bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı

Ekipler, etrafa kötü kokuların yayıldığı evi, çöplerden arındırdı.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir evde çöp olduğu tespit edildi.

Belediyeye bağlı temizlik ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki evde bulunan çöpleri temizlemek için harekete geçti.

EV BOŞALTILDI

Yıllar içerisinde biriktirilen çöpler nedeniyle sağlıksız, hijyenik olmayan bir hale dönüştüğü görülen ev, ekipler tarafından boşaltıldı.

Engelli bireylerin yaşadığı evden çıkarılan tonlarca çöp, iş makineleriyle kamyonlara yüklendi.

6 KAMYON DOLUSU ÇÖP

Evden 6 kamyon dolusu çöp çıkarken, mahalle sakinleri çöplerin yaydığı koku ve sağlıklarını tehdit eden evin temizlenmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.



