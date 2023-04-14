DHA
Trafikte sık sık tehlikeli görüntüler gündem oluyor.
Bu kez adres Adana.
Ceyhan ilçesinde otogar yönüne seyir halindeki bir otomobil, diğer sürücüler tarafından dikkat çekti.
Koltuk takımlarının üzerinde seyahat etti
Aracın üzerine sabitlenen koltuk takımıyla ilerleyen sürücü, tehlikeye davetiye çıkardı.
Öte yandan koltukların üzerinde de bir kişinin seyahat ettiği görüldü. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Çevreyi izledi
Otomobil sürücüsü, yağmurlu havada tehlikeye aldırış etmeden ilerledi.
Bu sırada şaşkın bakışların yöneltildiği şahıs ise aracın tavanında çevreyi izlemeye devam etti.