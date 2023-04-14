DHA

Trafikte sık sık tehlikeli görüntüler gündem oluyor.

Bu kez adres Adana.

Ceyhan ilçesinde otogar yönüne seyir halindeki bir otomobil, diğer sürücüler tarafından dikkat çekti.

Koltuk takımlarının üzerinde seyahat etti

Aracın üzerine sabitlenen koltuk takımıyla ilerleyen sürücü, tehlikeye davetiye çıkardı.

Öte yandan koltukların üzerinde de bir kişinin seyahat ettiği görüldü. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Çevreyi izledi

sürücüsü, yağmurlu havada tehlikeye aldırış etmeden ilerledi.

Bu sırada şaşkın bakışların yöneltildiği şahıs ise aracın tavanında çevreyi izlemeye devam etti.

Otomobilin tavanında taşınan koltukta tehlikeli yolculuk  #1
Otomobilin tavanında taşınan koltukta tehlikeli yolculuk  #2
Otomobilin tavanında taşınan koltukta tehlikeli yolculuk  #3
Otomobilin tavanında taşınan koltukta tehlikeli yolculuk  #4