Adana'da bir garip yolculuk! Aracın üzerine sabitlenen koltuk takımlarında seyahat etti Gündüz saatlerinde yağmur havada seyir halinde olan bir otomobilin üzerinde yolculuk yapan şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA

Trafikte sık sık tehlikeli görüntüler gündem oluyor.

Bu kez adres Adana.

Ceyhan ilçesinde otogar yönüne seyir halindeki bir otomobil, diğer sürücüler tarafından dikkat çekti.

Koltuk takımlarının üzerinde seyahat etti

Aracın üzerine sabitlenen koltuk takımıyla ilerleyen sürücü, tehlikeye davetiye çıkardı.

Öte yandan koltukların üzerinde de bir kişinin seyahat ettiği görüldü. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Çevreyi izledi

Otomobil sürücüsü, yağmurlu havada tehlikeye aldırış etmeden ilerledi.

Bu sırada şaşkın bakışların yöneltildiği şahıs ise aracın tavanında çevreyi izlemeye devam etti.