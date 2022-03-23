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- Adana’da bir genç akıma kapıldı, yardım istedi
Adana’da bir genç akıma kapıldı, yardım istedi
- İHA
- 23.03.2022 - 10:34
- Güncelleme : 23.03.2022 - 11:16
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde Emrah B. (33) isimli genç, ısınmak için kullanılmayan trafo binasına girdi.
Burada ateş yakarak ısınmaya çalışan genç, binadaki elektrik kablolarına dokununca akıma kapılarak feci şekilde yandı.
“ÖLÜYORUM, YANIYORUM”
Yanan gencin görevlilerden, “Ölüyorum, yanıyorum, ölüyorum ağabey söyle de çabuk olsunlar, öldüm. Allah’ım beni bayıltsınlar, öldürsünler. Acı verme Allah’ım” diyerek yardım istemesi yürekleri sızlattı.
Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.
Adana'da elektrik akıma kapılan gencin yardım çığlığı VİDEO
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Gelen sağlık ekipleri genci, Adana Şehir Hastanesi'ne götürürken, ekipler akımı da kesti.
Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Bir süre akım kesildiği için 14 mahalleye elektrik verilemedi.