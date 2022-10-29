- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da bir genci darbetip sosyal medyada paylaştılar: 3 tutuklama
Adana'da bir genci darbetip sosyal medyada paylaştılar: 3 tutuklama
- 29.10.2022 - 10:32
- Güncelleme : 29.10.2022 - 10:50
Adana'nın Seyhan ilçesinde, 23 Ekim günü saat 22.00 sıralarında 29 yaşındaki Yusuf T., arkadaşı Şevket K.'nin kız arkadaşına sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, rahatsız etmeye başladı.
Bunun üzerine Şevket K., arkadaşları Şerif, kardeşi Sedat O., Hüseyin P. ile birlikte Yusuf T.’nin peşine düştü.
Şüpheliler, Yusuf T.'yi sokak ortasında yakalayıp, darbetmeye başladı.
Öldüresiye dövdüler
Gruptaki şüpheliler şahsın üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları da yumruk ve tekmelerle saldırdı.
Adana'da bir kişi mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından öldüresiye dövüldü VİDEO
Yüzü jiletle kesildi
Yere yatırılan şahsın üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle yüzüne kesti. Şevket K. o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Ekipler çalışma başlattı
Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yusuf T.’nin, hakkında 'hırsızlık' suçundan aranması olduğu için polis merkezi ve hastaneye başvurmadığı ortaya çıktı.
Yaralı cezaevine götürüldü
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsın saklandığı adrese yapılan baskında yakalayıp, işlemlerinin ardından cezaevine götürdü.
Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı
Şüphelilerin, şahsın pantolonundaki 200 lirasını ve telefonunu da gasp ettikleri öğrenildi. Polis, saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheliyi yakalandı.
"Hırsızlık yaptığı için dövdük"
Emniyete götürülen şüpheliler, akrabalarının evlerinden hırsızlık yaptığı için şahsı dövdüklerini öne sürdü.
1 şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket K., Şerif ile kardeşi Sedat O.tutuklanırken, Hüseyin P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.