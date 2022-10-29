Adana'da bir genci darbetip sosyal medyada paylaştılar: 3 tutuklama

Adana'da bir genci darbetip sosyal medyada paylaştılar: 3 tutuklama

Seyhan'da bir kişinin kıyafetlerini sokak ortasında çıkartıp, yüzünü jiletle kestiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 23 Ekim günü saat 22.00 sıralarında 29 yaşındaki Yusuf T., arkadaşı Şevket K.'nin kız arkadaşına sosyal medya üzerinden mesaj gönderip, rahatsız etmeye başladı.

Bunun üzerine Şevket K., arkadaşları Şerif, kardeşi Sedat O., Hüseyin P. ile birlikte Yusuf T.’nin peşine düştü.

Şüpheliler, Yusuf T.'yi sokak ortasında yakalayıp, darbetmeye başladı.

Öldüresiye dövdüler

Gruptaki şüpheliler şahsın üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları da yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Adana'da bir kişi mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından öldüresiye dövüldü VİDEO

Yüzü jiletle kesildi

Yere yatırılan şahsın üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle yüzüne kesti. Şevket K. o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Ekipler çalışma başlattı

Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yusuf T.’nin, hakkında 'hırsızlık' suçundan aranması olduğu için polis merkezi ve hastaneye başvurmadığı ortaya çıktı.

Yaralı cezaevine götürüldü

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsın saklandığı adrese yapılan baskında yakalayıp, işlemlerinin ardından cezaevine götürdü.

Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin, şahsın pantolonundaki 200 lirasını ve telefonunu da gasp ettikleri öğrenildi. Polis, saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheliyi yakalandı.

"Hırsızlık yaptığı için dövdük"

Emniyete götürülen şüpheliler, akrabalarının evlerinden hırsızlık yaptığı için şahsı dövdüklerini öne sürdü.

1 şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket K., Şerif ile kardeşi Sedat O.tutuklanırken, Hüseyin P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.