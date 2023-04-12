Adana'da bir grup kadın çocuklarıyla ev bastı Yüreğir ilçesinde toplanan bir grup kadın ve çocukları, akrabalarının evine taş ve sopayla saldırmaya çalıştı. Ev sahibi yaşanan olay nedeniyle çok korktuğunu söyledi.

İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Vahide Kükrek’in (50) evine iki kızını gelin verdiği ve bir kızlarını gelin aldığı akrabalarından bir grup kadın, çocuklarla baskın yaptı.

Eve gelen kadın ve çocuklar taş ve sopalarla camları kırdı. Gözü dönen kadınlar güvenlik kamerasını bile kırmaya çalıştı.

"Çok korkuyorum"

Olayda çok korktuğunu ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Vahide Kükrek, “Bize saldırınlar akrabamız oluyor. Gelmişler taşlarla, sopalarla her yeri kırmışlar. Bu sırada oğlum evdeydi o da kapıyı kilitlemiş de kurtulmuş. Ben şimdi çok korkuyorum” dedi.

"Can güvenliğimiz yok"

Kendilerine saldırının sebebini anlatan Kükrek, kızı İde'nin bundan 3 ay önce kendilerini evden kovduğunu, bu duruma dayanamayan eşi Halil'in de intihar ettiğini ileri sürerek, “Oğullarının ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. Bizim hiç alakamız yok. Bu nedenle sürekli bize saldırıp duruyorlar. Artık can güvenliğimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gündüz vakti gelip evimizi bastılar” diye konuştu.