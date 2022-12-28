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- Adana'da bir işçi çöken iskelede kemeriyle asılı kaldı
Adana'da bir işçi çöken iskelede kemeriyle asılı kaldı
Apartmanın dış cephesinde boya yaptığı sırada iskelesi çöken işçinin emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldığı anlar kameralara yansıdı.
- 28.12.2022 - 15:15
Adana'da bir binada yapılan inşaat çalışmalarında korku dolu anlar yaşandı.
Öğle saatlerinde yaşanan olayda, 8 katlı bir binanın dış cephesinde badana çalıması yapıldı.
İskele çöktü
Bu sıra işçinin bulunduğu iskele, halat kopması sonucu bir anda çöktü.
İskelenin parçaları, metrelerce yükseklikten düşerken, işçi ise emniyet kemeriyle havada asılı kaldı.
O anlar kamerada
Apartman sakini, işçiyi dairesine alarak kurtardı.
O anlar mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Adana'da bir işçi çöken iskelede kemeriyle asılı kaldı VİDEO