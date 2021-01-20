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    Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı

    Erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darbedilip araçtan atıldı. Kadının sokağa atan kişinin eşkali belirlendi.
    • AA
    • 20.01.2021 - 07:10
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 07:52
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    Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı

    Adana’nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, bir parkta ağlayan kadının yardım istediğini fark etti.

    ERKEK ARKADAŞI OTOMOBİLDEN ATTI

    Gözyaşı döken S.T'nin ifadesine başvuran ekipler, kadının sosyal medya aracılığıyla tanıştığı arkadaşı tarafından park halindeki otomobilde tartıştıkları sırada, darbedilip ayakkabılarının ve cüzdanının alındığını tespit etti.

    EŞKALİ BELİRLENDİ

    Olayın ardından kaçan şüphelinin eşkal bilgilerini belirleyen ekipler, S.T'yi polis merkezine götürdü.

    Adana da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı #1

    Adana da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı #2

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