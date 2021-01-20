Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı

Adana'da bir kadın darbedilip otomobilden atıldı

Erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darbedilip araçtan atıldı. Kadının sokağa atan kişinin eşkali belirlendi.

Adana’nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, bir parkta ağlayan kadının yardım istediğini fark etti.

ERKEK ARKADAŞI OTOMOBİLDEN ATTI

Gözyaşı döken S.T'nin ifadesine başvuran ekipler, kadının sosyal medya aracılığıyla tanıştığı arkadaşı tarafından park halindeki otomobilde tartıştıkları sırada, darbedilip ayakkabılarının ve cüzdanının alındığını tespit etti.

EŞKALİ BELİRLENDİ

Olayın ardından kaçan şüphelinin eşkal bilgilerini belirleyen ekipler, S.T'yi polis merkezine götürdü.