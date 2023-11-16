Adana'da kargocunun telefon oyunu: Teslim edeceği yerde satıp araba aldı Bir teknoloji mağazasına teslim etmesi için 33 adet cep telefonu verilen 21 yaşındaki kargo çalışanı, telefonları satarak 19 yaşındaki sevgilisine araba aldı. Ekiplerin harekete geçmesi sonrasında şüpheli tutuklanırken, söz konusu otomobile el konuldu.

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İHA

Adana'da özel bir kargo çalışanı olan 21 yaşındaki Azim G., 1 Kasım günü bir teknoloji mağazasına götürmek üzere 3 koli teslim aldı.

Koliler içerisinde değeri 850 bin TL tutan 33 adet cep telefonu olduğunu öğrenmesi üzerine ürünleri çaldı.

Aradan geçen bir süre sonra söz konusu teknoloji mağazası ürünlerin kendisine ulaşmadığını bildirerek yetkililere ihbarda bulundu.

Ekipler harekete geçti

İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mağazaya gelerek güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Polis, 700 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından kargo çalışanı Azim G.'nin teknoloji mağazasından telefonları teslim etmeden çıktığını belirledi.

Şüpheli evinde yakalandı

Yapılan araştırmalar sonucunda Azim G, Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde evinde yakalandı.

Operasyonda şüphelinin evinde çalmış olduğu 5 cep telefonu da ele geçirildi.

Telefonların parasıyla sevgilisine araba aldı

Yakalanan şüphelinin 28 cep telefonunu satıp, piyasa değeri 400 bin TL olan bir otomobil aldığı, aracı da sevgilisi İ.D.'nin üzerine yaptırdığı tespit edildi.

Otomobile el konuldu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin cep telefonlarının parasıyla aldığı otomobile ise el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)