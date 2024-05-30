Adana'da bir kişi av tüfeğiyle eski baldınızı yaralayıp arkadaşını öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde Murat K., bir süre önce boşandığı eski eşinin yaşadığı kendisine ait evde eski baldızı Deniz T. (21) ve arkadaşı Şahan Uğurlu ile bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., av tüfeğiyle Deniz T. ve Uğurlu'ya ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği iki kişi kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise evin önündeki otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunan Deniz T.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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