Haberler



3. Sayfa



Adana'da bir kişi av tüfeğiyle eski baldınızı yaralayıp arkadaşını öldürdü

Adana'da bir kişi av tüfeğiyle eski baldınızı yaralayıp arkadaşını öldürdü Adana'da bir kişi, boşandığı eşinin kaldığı ve kendisine ait olan evde tartıştığı eski baldızı ve onun arkadaşına av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği eski baldızı yaralanırken arkadaşı ise yaşamını yitirdi.