Adana'da bir kişi kaldırımda telefonla konuşurken öldürüldü Adana'da kaldırımda telefonla konuşurken yanına yaklaşan motosikletten inen ve başında kask bulunan şüphelinin iki tabancayla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kaldırımda telefonla konuşan İbrahim Taşkıran'ın (42) yanına yaklaşan motosikletten inen yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli iki elindeki çift tabanca ile Taşkıran'a kurşun yağdırdı.

Saldırı sırasında can havliyle bir iş yerine sığınan Taşkıran, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırının hemen ardından silahı kullanan saldırgan yaya olarak ara sokaklara kaçarken diğer şüpheli ise motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Hastanede can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna isabet eden çok sayıda kurşun ile ağır yaralanan Taşkıran, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Taşkıran'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırı ile ilgili inceleme başlattı.