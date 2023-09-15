Adana'da bir kişi silahını almak isteyen babasını yanlışlıkla öldürdü Adana'da bir kişi babasıyla tartışan kişiyi tabancayla yaraladı. Baba olay büyümemesi için araya girip oğlundan silahı almak isterken tabancanın ateş alması sonucu başından vurularak can verdi.

İHA Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'nde Süleyman A., Bülent Koç'un çalıştırdığı restorana gelip alkol aldı, bir süre sonra Süleyman A. ve Bülent Koç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bülent Koç'un oğulları G.K ile A.K de dahil oldu. A.K. (17), babasıyla tartışan Süleyman A.'yı tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Bu sırada baba, oğlunun elinden silahlı almak için atıldığında silah ateş aldı. Başından vurularak can verdi Silahın ateş alması sonucu Bülent Koç, başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan A.K., polis merkezine götürüldü. Bacağından yaralanan Süleyman A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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