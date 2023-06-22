Adana'da bir kişinin darbettiği koyun bayıldı Adana'da bir kişinin, başka bir yere götürmeye çalıştığı koyunu, yapamayınca yerden yere vurup bayılmasına neden olduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, pazarlarda da hareketlilik sürüyor. Yurdun her noktasında kurulan çadırlarla hayvan satışları devam ederken, bir yandan da kurbanlık hayvanlara yapılan eziyetler ortaya çıkıyor.. Bunun bir örneği Adana'dan geldi.. Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde bir kişi, iterek götürmeye çalıştığı koyun direnince, darbetmeye başladı. Darbederek bayılttı Sersemleyen hayvanın kuyruğundan çekip yerden yere vuran kişi, bayılmasına neden oldu. Yaşanan şiddet, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.