Adana’da bir kişiyi döverek kaçırıp, fidye istediler

Alacaklı oldukları kişiyi bulamayınca görüştükleri ortağını kaçıran şüpheliler, kaçırdıkları kişinin eşini arayarak 50 bin lira fidye istedi. 2 zanlı tutuklanırken, olay anı kameraya yansıdı.

26 Eylül Pazar günü Adana’nın Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki caddede bekleyen Musa B. (31), Mehmet Emin E. (30) ile Serhat A. (21), araç alım-satımı nedeniyle alacaklı oldukları Hulusi K.’yi bulamayınca ortağı Bilal D.’yi (34) yanlarına çağırdı.

Musa B. ve Mehmet Emin E., saat 04.30 sıralarında bölgeye gelen Bilal D.’yi dövmeye başladı.

DÖVÜP, ZORLA TAKSİYE BİNDİRDİLER

Bilal D., şüphelilerin elinden kurtulup, koşarak yolun karşısına geçti. Şüpheliler, peşinden koşup yakaladıkları Bilal D.’yi dövüp, taksiye bindirmeye çalıştı.

Burada şüphelilerin elinden kurtulan Bilal D., yeniden yolun karşısına geçti ancak yine yakalanıp dakikalarca darbedildi.

Şüpheliler, Bilal D.’yi taksiye bindirip bölgeden ayrıldı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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“KOCAN ELİMİZDE”

Şüpheliler, Bilal D.’nin eşi Elmas D.’yi telefonla arayıp, “Kocan elimizde. Bize borcu olan 50 bin TL’yi ya da altın getireceksin.” dedi.

Elmas D.’nin şikayetçi olması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bilal D.’nin bulunması için çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin ve Bilal D.’nin, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir evde olduklarını belirledi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelileri etkisiz hale getirip, Bilal D.’yi kurtardı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, aralarında namus meselesi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa B. ile Mehmet Emin E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Serhat A. serbest bırakıldı.