Adana’da bir otomobilin altından 3 adet EYP çıktı

Adana’da devriye gezen terör ekipleri bir otomobilin altında patlamamış halde 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve bir tane kar maskesi buldu.

Adana Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi’nde meydana geldi.

ARACIN ALTINDAN 3 ADET EYP ÇIKTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada bir otomobilin altında 3 adet patlamamış halde EYP ile bir adet kar maskesi buldu.

Bunun üzerine bölgeye olay yeri inceleme polisi sevk edildi.





DELİLLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bölgeye gelen olay yeri inceleme polisi, patlayıcılar ve kar maskesi üzerinde delil çalışması yaptı. Ardından patlayıcılardan ve kar maskesinden parmak izin alınmak üzere emniyete götürüldü.



Öte yandan, polis çevredeki güvenlik kameralarından patlayıcıları atan kişileri tespit etme çalışmalarına devam ediyor.















