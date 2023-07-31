Adana'da birlikte kiraladıkları otomobili arkadaşlarından gizli kullanınca öldürüldü Beraber araç kiraladıkları arkadaşlarının otomobile habersiz başka şehire gitmesine sinirlenerek öldüren 3 genç kısa sürede yakalanırken 2'si tutuklandı.

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DHA

Adana'da Yüreğir ilçesinde 26 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında mahalle arkadaşları arasında dehşet saçıldı.

25 yaşındaki Bayram Akbaş, Samet Ataş, Ömercan Aslan ve 22 yaşındaki Bayram Y., telefonla aradıkları arkadaşları Bayram Akbaş ile buluşmak için sözleşti.

Motosikletle olay yerine gelen 3 şüpheliden Ataş ile Aslan, çıkan tartışmada tabancalarla Akbaş'a ateş açtı.

Akbaş, göğüs, bacak ve ayağından vuruldu. Şüpheliler, Akbaş’ın kullandığı kiralık otomobili de alarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç hayatını kaybetti

İlk müdahalesi yapılan Akbaş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Akbaş, kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

3 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin, Ali Hocalı Mahallesi'ne gittiğini belirleyen ekipler, bölgede araştırma yaptı.

3 şüpheli, kiralık otomobilin içinde otururken yakalandı, olayda kullandıkları tabancalar da ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Ataş ile Aslan, sorgularında birbirlerini suçladı.

Kiraladıkları aracı izinsiz aldığı için öldürdüler

Ataş ve Aslan, öldürdükleri Akbaş ile gezmek için birlikte otomobil kiraladıklarını, olay gecesi Akbaş’ın kendilerinden habersiz aracı alarak Mersin'e gittiğini söyledi.

İki arkadaş, bu nedenle Akbaş ile buluştuklarını, çıkan tartışmada da olayın yaşandığı ifade etti.

2 kişi tutuklandı

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Ataş ile Ömercan Aslan tutuklanırken, Bayram Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.