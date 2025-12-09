Adana'da bisikletli çocuğu darbeden şahıslar gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Çukurova ilçesinde 12 yaşındaki Ç.A.D., arkadaşıyla birlikte bisiklet sürerken bir şahsın saldırısına uğradı.

Bu sırada küçük çocuğun arkadaşı kaçıp, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

İKİ ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Bir süre sonra başka bir şahsın da geldiği olayı küçük çocuğun ailesine bildirmesi üzerine aile, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu.

Olayın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kısa sürede 24 yaşındaki C.Y. ve 34 yaşındaki A.T. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

"BİZ BİR ŞEY YAPMADIK, KENDİSİ DÜŞTÜ"

Şahısların, çocukları "Bisiklet sürmeyin" diyerek uyardıkları ve "Akrobatik hareketler yapıyordu, biz bir şey yapmadık, kendisi düştü." şeklinde ifade verdikleri öğrenildi.

Şüphelilerden A.T., ifadesinin ardından serbest kalırken C.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.